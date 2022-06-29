"Метинвест" приостанавливает работу своих ГОК и металлургического завода

Среди главных причин остановки - логистические факторы, рост себестоимости производства и падение цен на продукцию. С середины июля также будет приостановлена добыча на Северном ГОКе: работу на уменьшенной мощности будет продолжать только Центральный ГОК.

"Прекращение добычи на ГОКах и переход "Каметсталі" на работу одной домной является вынужденной мерой, где главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину. Но ситуация в экономике страны остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют нашим предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед", - объясняют в компании.

Среди главных факторов, которые привели к такой ситуации металлурги называют изменения в логистике горно-металлургического комплекса, а также высокую стоимость перевозок до конечного потребителя: после того, как РФ заблокировала порты, они вынуждены доставлять продукцию по железной дороге.

В результате логистические затраты выросли в несколько раз против довоенного времени, зато время доставки увеличилось: готовая продукция стоит в очереди на границе с ЕС месяцами.

Также среди причин - высокая себестоимость производства металлопродукции, которая постоянно растет путем повышения цен на энергоносители, и отсутствие спроса на металлические изделия на внутреннем рынке нашей страны. Среди внешних факторов металлурги выделили значительное падение мировых цен на чугун и сталь и сокращения спроса на металлопродукцию и объемов потребления железорудного сырья в ЕС. Однако заверили: работников предприятий на произвол судьбы не оставят.

"Даже в эти времена социальная ответственность останется основой политики группы "Метинвест". Компания максимально задействует тысячи работников во время проведения ремонтных работ и благоустройства территории на вышеупомянутых активах с сохранением основного заработка. Группа продолжит системно помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия и не остановит своих проектов по поддержке ВСУ, предоставляя сотни тысяч наименований военного снаряжения", - подчеркнули в компании.

В "Метинвесте" выразили убеждение, что сильная экономика Украины - общая задача государства и бизнеса. И сегодня только поддержка со стороны государства поможет предприятиям и рабочим вернуться к работе.

"Только регулятивная поддержка со стороны государства может гарантировать выживание отрасли, возобновление работы предприятий и возвращение способности отрасли держать экономический фронт. Прежде всего речь идет об оптимизации логистической составляющей, а также других регуляторных решениях. Решение проблемных вопросов и поддержка со стороны государства позволят продолжить обеспечивать десятки тысяч собственных сотрудников и сотрудников подрядных организаций заработной платой, и продлить программы системной помощи обороноспособности Украины", - резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее НБУ провел опрос, чтобы выяснить, какие основные причины заставляют украинский бизнес сокращать производство. Бизнес во всех отраслях назвал главной проблемой затрудненную логистику, и связанную с этим потерю рынков. Сейчас в Украине ни одно крупное металлургическое предприятие не работает на полную мощность.