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"Метинвест" прикладывает все усилия, чтобы эвакуировать жителей из Мариуполя, - гендиректор "Азовстали"

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Четверг 05 мая 2022 17:47
"Метинвест" прикладывает все усилия, чтобы эвакуировать жителей из Мариуполя, - гендиректор "Азовстали" Фото: "Метинвест" прикладывает все усилия, чтобы эвакуировать жителей из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

На территории металлургического комбината "Азовсталь" бомбоубежища есть под каждым подразделением, и в них все еще находятся сотни мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора комбината Энвера Цкитишвили.

"У Азовстали бомбоубежища рассчитаны на 12 тысяч человек. Поэтому мы объявили всем, что будем укрывать в этих бомбоубежищах всех, кто придет. На сегодняшний момент на комбинате находится до 200 мирных жителей. Точную цифру не скажет никто, потому что связи практически нет", - рассказал он.

По его словам, перед началом военных действий компания "Метинвест" снабдила все бомбоубежища водой и сухпайками.

"Мы не подозревали, какой будет война и какими колоссальными будут разрушения, но у нас был опыт 2014 года. И мы понимали, что можем принять не только сотрудников завода, но и жителей Мариуполя", - пояснил он.

По его словам, 156 человек, эвакуированные из комбината на днях - это чудо, которое стало возможным благодаря президенту и мировым лидерам, и эту работу очень важно продолжать.

"Компания "Метинвест" прилагает все усилия для того, чтобы эвакуировать мирных жителей. Наши водители участвуют в гуманитарных конвоях, вывозят людей. Из тех мирных жителей, которых эвакуировали, самому младшему - 4,5 месяца. И из них два месяца ребенок просидел в подвале. Именно для этих грудных детей батальон "Азов" выходил ночью в город. И искал по разбитым аптекам памперсы и питание", - поделился Цкитишвили.

Как известно, несмотря на осаду и непрекращающиеся тяжелые бои, украинские бойцы полка "Азов" продолжает удерживать завод "Азовсталь", а вместе с ним и город Мариуполь, под украинским контролем.

Собственник комбината, бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что гордится фактом того, что "Азовсталь" стала символом стойкости Украины. И подчеркнул: ни при каких обстоятельствах мариупольские металлургические комбинаты не будут работать под российской оккупацией.

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Азовсталь Мариуполь
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