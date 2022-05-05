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"Метінвест" прикладає всі зусилля, щоб евакуювати жителів з Маріуполя, - гендиректор "Азовсталі"

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Четвер 05 травня 2022 17:47
"Метінвест" прикладає всі зусилля, щоб евакуювати жителів з Маріуполя, - гендиректор "Азовсталі" Фото: "Метінвест" докладає всіх зусиль, щоб евакуювати жителів з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

На території металургійного комбінату "Азовсталь" бомбосховища є під кожним підрозділом, і в них все ще знаходяться сотні мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора комбінату Енвера Цкітішвілі.

"У Азовсталі бомбосховища розраховані на 12 тисяч осіб. Тому ми оголосили всім, що будемо вкривати в цих бомбосховищах всіх, хто прийде. На сьогоднішній момент на комбінаті знаходиться до 200 мирних жителів. Точну цифру не скаже ніхто, тому що зв'язку практично немає", - розповів він.

За його словами, перед початком військових дій компанія "Метінвест" забезпечила всі бомбосховища водою і сухпайками.

"Ми не підозрювали, якою буде війна і якими колосальними будуть руйнування, але у нас був досвід 2014 року. І ми розуміли, що можемо прийняти не тільки співробітників заводу, а й жителів Маріуполя", - пояснив він.

За його словами, 156 осіб, евакуйовані з комбінату днями - це диво, яке стало можливим завдяки президенту і світовим лідерам, і цю роботу дуже важливо продовжувати.

"Компанія "Метінвест" докладає всіх зусиль для того, щоб евакуювати мирних жителів. Наші водії беруть участь у гуманітарних конвоях, вивозять людей. З тих мирних жителів, яких евакуювали, наймолодшому - 4,5 місяці. І з них два місяці дитина просиділа у підвалі. Саме для цих немовлят батальйон "Азов" виходив вночі в місто. І шукав по розбитих аптеках памперси і харчування", - поділився Цкітішвілі.

Як відомо, попри облогу і безперервні важкі бої, українські бійці полку "Азов" продовжує утримувати завод "Азовсталь", а разом з ним і місто Маріуполь, під українським контролем.

Власник комбінату, бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пишається фактом того, що "Азовсталь" стала символом стійкості України. І підкреслив: ні за яких обставин маріупольські металургійні комбінати не працюватимуть під російською окупацією.

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Азовсталь Маріуполь
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