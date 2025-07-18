"Метінвест" презентував свої практики адаптації ветеранів

Такі дані містяться у аналітичного дослідженні Top Lead "Ветерани після війни: як забезпечити гідність на роботі", яке підготували у співпраці з Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом.

Презентація дослідження відбулася у межах форуму "Ветеранські ініціативи". На ньому "Метінвест" представив одну зі складових екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок - напрямок фізичного та ментального здоров’я.

"Метінвест" підходить до ветеранських програм як до довгострокової системної політики, у якій важливі не лише ініціативи, а й сталі механізми їх підтримки. Фокус на психоемоційному стані, медичному супроводі, професійній та соціальній інтеграції, роботі з колективами - це той інструментарій, який дозволяє повертати ветеранів не просто до роботи, а до повноцінного життя", - про це під час заходу розповіла Світлана Парова, керівниця проєктів з реінтеграції ветеранів "Метінвесту".

За її словами, тема здоров’я зазначається ветеранами як пріоритет номер один. Тому цей напрямок є важливою частиною ветеранської політики. Метінвест працює над вдосконаленням та розширенням програм цього напрямку, контролює їх якість.

"Одна з перших програм - "Метінвест - разом", сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їх родин. Для ветеранів ми додали опцію консультації з військовими психологами та групові зустрічі "ПОБРАТИМ", де ветерани в форматі рівний-рівному і під модерацією досвідчених психологів діляться досвідом адаптації до мирного життя", - зазначила Світлана.

Крім того, для покращення фізичного та психологічного стану ветеранів, Метінвест разом з проєктом "Серце Азовсталі" розпочав програму ветеранських кемпінгів в Карпатах - це реабілітація для ветеранів в горах, що поєднує психологічну підтримку, оздоровлення, фізичну активність та спілкування у колі довіри.

"Ми переглянули політику медичного страхування і запустили програму "ВЕТЕРАН" для ветеранів в перший рік після демобілізації. Ця програма має збільшений ліміт на стоматологічні послуги, розширене медикаментозне забезпечення, покриває лікування хронічних хвороб, лікування травм та поранень, здобутих в період служби. Також для ветеранів у нас діє реабілітація через плавання "Вільні хвилі", з акцентом на інклюзивність", - підкреслила Парова.

Екосистема (ре)інтеграції ветеранів включає в себе і напрямок підготовки колективів до повернення ветеранів. На постійній основі проводяться навчання, мета яких пояснити, як коректно взаємодіяти з ветеранами. Акцент на повазі, уникненні стереотипів й побудові довіри.

"Також на підприємствах Метінвесту вже стало доброю традицією проводити невеличкі заходи для ветеранів та їх родин - ветеранські толоки, тури вихідного дня, вікторини, спортивні змагання тощо. І такі заходи дуже добре сприяють соціальній адаптації ветеранів", - наостанок зазначила спікерка "Метінвеста".