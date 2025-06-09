Метінвест представив новий дім-конструктор: швидко будується і має 50 варіацій

Новий будинок-конструктор складається з різних секцій, прямих, кутових і поперечних, і може мати різну кількість поверхів. Проєкт пропонує п’ять типів секцій і два варіанти планування:

"смарт" - для максимально ефективного використання простору;

"стандарт" - для класичного комфорту.

Будинки можуть мати від 5 до 9 поверхів і близько 50 варіантів секцій. В основі технології - міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів. Фундамент роблять на палях або стовпах.



Основою технології є міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів (metinvestholding.com)

Така технологія забезпечує точність, швидкість та якість будівництва. Усі модулі виготовляють заздалегідь на заводі, доставляють на будмайданчик і збирають на місці. Це дає змогу швидко будувати й змінювати конфігурацію будинку залежно від потреб.

Понад 70% робіт із виготовлення сталевого каркаса виконуються на заводах, що гарантує високу якість. Ця технологія - основа концепції "Сталева мрія" для швидкої відбудови житла та соціальних об’єктів, і вже зараз вона використовується для розроблення чи адаптації концепцій кварталів у Василькові на Київщині для переселенців із Маріуполя, у Глухові та Тростянці на Сумщині, а також у Гощі на Рівненщині для переселенців із Бахмуту.



"Сталева мрія Маріуполь-Васильків" (metinvestholding.com)

За словами керівниці зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяни Скрипки, цього року фахівці "Сталевої мрії" безплатно розроблять наймасштабнішу в історії проєкту концепцію хабу "Луганськ-Сіті". Вона має об’єднати переселенців з основних міст Луганщини та передбачає створення повноцінного середовища для життя: з розвиненою інфраструктурою, робочими місцями та соціальним житлом.

"Сталева мрія" для нас має велике значення. Луганська область дуже постраждала у війні, 200 тисяч наших мешканців змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Завдяки "Сталевій мрії" ми отримуємо нову точку опори для нашої віри та рухаємось вперед", - каже заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги Луганської ОДА Євген Цимбал.

За словами заступника голови Бахмутської МВА Олександра Марченка, співпраця зі "Сталевою мрією" розпочалася з розроблення концепції відбудови кварталів Бахмуту на площі 87 гектарів для 17 тисяч людей.

"Потім з'явився проєкт "Сталева мрія. Гоща". Рухаємося зараз в напрямку будівництва кварталу в Рівненській області саме для бахмутян. Це квартал на 3,5 тисячі осіб: 22 будинки, школа, дитячий садочок, інфраструктура, благоустрій. Все, що потрібно для комфортного життя щасливих людей", - сказав він.