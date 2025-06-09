Метінвест представив новий дім-конструктор: швидко будується і має 50 варіацій
Компанія "Метінвест" представила універсальний сталевий соціальний будинок - новий продукт у концепції "Сталева мрія". Вона передбачає розробку будинків на основі prefab-рішень - попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.
Проєкт представив директор програм інжинірингової компанії Метінвест Січсталь Сергій Ткаченко на Українському будівельному конгресі (UBC) в Києві, пише РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".
Новий будинок-конструктор складається з різних секцій, прямих, кутових і поперечних, і може мати різну кількість поверхів. Проєкт пропонує п’ять типів секцій і два варіанти планування:
- "смарт" - для максимально ефективного використання простору;
- "стандарт" - для класичного комфорту.
Будинки можуть мати від 5 до 9 поверхів і близько 50 варіантів секцій. В основі технології - міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів. Фундамент роблять на палях або стовпах.
Основою технології є міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів (metinvestholding.com)
Така технологія забезпечує точність, швидкість та якість будівництва. Усі модулі виготовляють заздалегідь на заводі, доставляють на будмайданчик і збирають на місці. Це дає змогу швидко будувати й змінювати конфігурацію будинку залежно від потреб.
Понад 70% робіт із виготовлення сталевого каркаса виконуються на заводах, що гарантує високу якість. Ця технологія - основа концепції "Сталева мрія" для швидкої відбудови житла та соціальних об’єктів, і вже зараз вона використовується для розроблення чи адаптації концепцій кварталів у Василькові на Київщині для переселенців із Маріуполя, у Глухові та Тростянці на Сумщині, а також у Гощі на Рівненщині для переселенців із Бахмуту.
"Сталева мрія Маріуполь-Васильків" (metinvestholding.com)
За словами керівниці зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяни Скрипки, цього року фахівці "Сталевої мрії" безплатно розроблять наймасштабнішу в історії проєкту концепцію хабу "Луганськ-Сіті". Вона має об’єднати переселенців з основних міст Луганщини та передбачає створення повноцінного середовища для життя: з розвиненою інфраструктурою, робочими місцями та соціальним житлом.
"Сталева мрія" для нас має велике значення. Луганська область дуже постраждала у війні, 200 тисяч наших мешканців змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Завдяки "Сталевій мрії" ми отримуємо нову точку опори для нашої віри та рухаємось вперед", - каже заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги Луганської ОДА Євген Цимбал.
За словами заступника голови Бахмутської МВА Олександра Марченка, співпраця зі "Сталевою мрією" розпочалася з розроблення концепції відбудови кварталів Бахмуту на площі 87 гектарів для 17 тисяч людей.
"Потім з'явився проєкт "Сталева мрія. Гоща". Рухаємося зараз в напрямку будівництва кварталу в Рівненській області саме для бахмутян. Це квартал на 3,5 тисячі осіб: 22 будинки, школа, дитячий садочок, інфраструктура, благоустрій. Все, що потрібно для комфортного життя щасливих людей", - сказав він.
Що відомо про "Сталеву мрію"
Компанія Метінвест Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія", яка передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.
Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Всі проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.
Додамо, як повідомлялось раніше Україна потребуватиме 2 млн тонн сталі для повоєнного відновлення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.