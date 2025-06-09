Метинвест представил новый дом-конструктор: быстро строится и имеет 50 вариаций

Проект представил директор программ инжиниринговой компании Метинвест Сичсталь Сергей Ткаченко на Украинском строительном конгрессе (UBC) в Киеве, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Новый дом-конструктор состоит из различных секций, прямых, угловых и поперечных, и может иметь разное количество этажей. Проект предлагает пять типов секций и два варианта планировки:

"смарт" - для максимально эффективного использования пространства;

"стандарт" - для классического комфорта.

Дома могут иметь от 5 до 9 этажей и около 50 вариантов секций. В основе технологии - прочный и легкий металлический каркас, а также специальные сборные панели для стен и перекрытий. Фундамент делают на сваях или столбах.

Основой технологии является прочный и легкий металлический каркас, а также специальные сборные панели для стен и перекрытий.



Основой технологии является прочный и легкий металлический каркас, а также специальные сборные панели для стен и перекрытий (metinvestholding.com)

Такая технология обеспечивает точность, скорость и качество строительства. Все модули изготавливают заранее на заводе, доставляют на стройплощадку и собирают на месте. Это позволяет быстро строить и менять конфигурацию дома в зависимости от потребностей.

Более 70% работ по изготовлению стального каркаса выполняются на заводах, что гарантирует высокое качество. Эта технология - основа концепции "Стальная мечта" для быстрого восстановления жилья и социальных объектов, и уже сейчас она используется для разработки или адаптации концепций кварталов в Василькове Киевской области для переселенцев из Мариуполя, в Глухове и Тростянце Сумской области, а также в Гоще Ровенской области для переселенцев из Бахмута.



"Стальная мечта Мариуполь-Васильков" (metinvestholding.com)

По словам руководителя внешних проектов "Метинвест Сичстали" Татьяны Скрипки, в этом году специалисты "Стальной мечты" бесплатно разработают самую масштабную в истории проекта концепцию хаба "Луганск-Сити". Она должна объединить переселенцев из основных городов Луганщины и предусматривает создание полноценной среды для жизни: с развитой инфраструктурой, рабочими местами и социальным жильем.

"Стальная мечта" для нас имеет большое значение. Луганская область очень пострадала в войне, 200 тысяч наших жителей вынуждены стать внутренне перемещенными лицами. Благодаря "Стальной мечте" мы получаем новую точку опоры для нашей веры и движемся вперед", - говорит заместитель директора Департамента международной технической помощи Луганской ОВА Евгений Цымбал.

По словам заместителя главы Бахмутской ГВА Александра Марченко, сотрудничество со "Стальной мечтой" началось с разработки концепции восстановления кварталов Бахмута на площади 87 гектаров для 17 тысяч человек.

"Затем появился проект "Стальная мечта. Гоща". Двигаемся сейчас в направлении строительства квартала в Ровенской области именно для бахмутчан. Это квартал на 3,5 тысячи человек: 22 дома, школа, детский сад, инфраструктура, благоустройство. Все, что нужно для комфортной жизни счастливых людей", - сказал он.