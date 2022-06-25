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"Метинвест" предостерег от покупки металла, который украла РФ

Фото: "Метинвест" предостерег от покупки металла, который украла РФ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, кто этот металл намерены купить, будут привлечены к ответственности по нормам закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора металлургического комбината "Запорожсталь" Александра Мироненко.

"Сейчас в Мариуполе происходит банальная кража металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, которая была предназначена для клиентов в Европе. Также очень много метала было на наших предприятиях. И весь его банально воруют и вывозят в РФ", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул: всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, а юридический отдел компании "Метинвест" уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

"Эта продукция маркирована, и ее очень легко отследить. Поэтому я хотел бы предостеречь всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, что все, кто будет причастен к операциям с металлом, понес ответственность по украинскому и европейскому законодательству", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты вывезли в Ростов уже три корабля с металлом ММКИ и Азовстали, который был украден в Мариуполе.

Металлургические заводы обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту грабежа, а также призвали своих партнеров за рубежом и компании-операторы портов по всему миру не участвовать в операциях с краденым металлом.

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МетинвестРоссийская Федерация