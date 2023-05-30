У "Метінвест Політехніці" почали підготовку мультикомпетентних інженерів

Університет "Метінвест Політехніка" у 2023 році набрав 440 студентів, а відновлення будівництва планують відразу після перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Також у "Метінвест Політехніці" розробили нові освітні програми, які поєднуватимуть декілька спеціальностей та дадуть змогу підготувати мультикомпетентних інженерів-лідерів для реалізації проектів із відновлення і відбудови української промисловості та інфраструктури міст загалом.

Після початку війни компанія запустила роботу "Метінвест Політехніки" в режимі комбінованого онлайн- та офлайн-навчання, дотримуючись усіх заходів безпеки для студентів і викладачів.

Університету вдалося практично повністю зберегти свій професорсько-викладацький склад. У перші місяці повномасштабного вторгнення виш не лише продовжив готуватися до навчання на ліцензованих освітніх програмах для бакалаврів і магістрів, а й відновив тренінги та курси підвищення кваліфікації за сімома напрямами для співробітників "Метінвесту".

За даними вишу, найбільш затребуваними спеціальностями виявилися такі освітні напрями, як металургія, комп’ютерні науки, цивільна безпека, охорона праці, вартісне управління бізнесом, матеріалознавство, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також технології захисту навколишнього середовища, менеджмент та бізнес-аналітика.