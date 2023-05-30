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В "Метинвест Политехнике" начали подготовку мультикомпетентных инженеров

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Вторник 30 мая 2023 22:00
В "Метинвест Политехнике" начали подготовку мультикомпетентных инженеров Фото: в "Метинвест Политехнике" приступили к подготовке мультикомпетентных инженеров для реализации проектов по восстановлению Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Университет "Метинвест Политехника" в 2023 году набрал 440 студентов, а возобновление строительства планируют сразу после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Также в Метинвест Политехнике разработали новые образовательные программы, которые будут сочетать несколько специальностей и позволят подготовить мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению и восстановлению украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

После начала войны компания запустила работу "Метинвест Политехники" в режиме комбинированного онлайн- и офлайн-обучения, соблюдая все меры безопасности для студентов и преподавателей.

Университету удалось практически полностью сохранить свой профессорско-преподавательский состав. В первые месяцы полномасштабного вторжения вуз не только продолжил готовиться к обучению на лицензированных образовательных программах для бакалавров и магистров, но и возобновил тренинги и курсы повышения квалификации по семи направлениям для сотрудников "Метинвеста".

По данным вуза, наиболее востребованными специальностями оказались такие образовательные направления, как металлургия, компьютерные науки, гражданская безопасность, охрана труда, стоимостное управление бизнесом, материаловедение, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также технологии защиты окружающей среды, менеджмент и бизнес-аналитика.

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