"Метінвест Політехніка" та КПІ запускають спільні освітні програми для студентів

Виші підписали меморандум про співпрацю, який охоплює одразу кілька напрямів: модернізацію освітніх програм, розробку курсів з акцентом на екологічні технології та енергоефективність, спільні наукові дослідження, міжнародні проєкти та інтеграцію студентів у реальні виробничі процеси.

"Ми стоїмо перед викликом не просто відбудувати країну, а зробити її кращою – стійкішою, технологічнішою, екологічнішою. Для цього потрібно не лише освоювати традиційні гірничі технології, а й розвивати інженерні рішення. Студенти повинні бути готовими працювати в новій реальності з новими технологіями, які мінімізують вплив на довкілля, та використовувати енергоефективне обладнання", - пояснив завідувач кафедри гірничої справи "Метінвест Політехніки" Іван Сахно.

Співпраця між вишами буде поєднувати освіту з реальним сектором економіки. "Метінвест Політехніка" має тісний зв’язок із бізнесом та промисловістю: це дозволить студентам працювати над практичними кейсами, стажуватися на підприємствах і отримувати актуальні знання, які затребувані ринком. Взаємодія з КПІ дає ще більше можливостей для інтеграції української інженерної освіти у світовий контекст.

Директорка Науково-навчального інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського Оксана Вовк наголосила: одним із ключових напрямів партнерства буде інтеграція в міжнародні освітні та наукові ініціативи. Це дасть можливість студентам і викладачам долучитися до глобальних досліджень, впроваджувати європейські стандарти у навчальний процес, проходити стажування за кордоном та отримати роботу з інноваційними підходами до гірництва та цивільної інженерії.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова інвестувала майже 600 мільйонів у розвиток освіти, щоб підвищити її якість та підтримати фундаментальну науку. Також компанія заснувала технічний університет "Метінвест Політехніка": за три роки у нього вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.