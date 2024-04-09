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"Метінвест Політехніка" та "Дніпровська політехніка" підписали меморандум про співпрацю

Фото: "Метінвест Політехніка" та "Дніпровська політехніка" підписали меморандум про співпрацю (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" підписав меморандум про співпрацю з одним із Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка". Виші стануть партнерами в освітній, науковій та інноваційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Меморандум є важливим кроком у спільній місії зміцнення освітнього та наукового потенціалу України. Сьогодні інженерно-технічна освіта вкрай важлива для відродження промисловості нашої країни, яка вже третій рік живе за умов повномасштабної війни. Співпраця для обох університетів передбачає широкий спектр ініціатив, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців інженерної галузі та розвиток науково-технічних досягнень", - сказав ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний. 

Меморандум спрямований на збільшення кількості спільних проєктів, наукових досліджень, а також участь у консорціумах програми ERASMUS+ та інших міжнародних ініціативах.

Планується, що спільна робота дозволить не лише знаходити нові рішення у забезпеченні якості освіти, мобільності студентів, підвищення кваліфікації викладачів, а й створювати нові наукові результати.

"Напрямки освітньої та наукової діяльності наших університетів дуже схожі, але кожен з нас має свою специфіку, досвід і сильні сторони. Співпраця сприятиме впровадженню передових підходів у галузі технічної освіти, дозволить нам об’єднати зусилля та спільно зробити важливий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та розвиток інноваційних технологій", - додав ректор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Олександр Азюковський.

Однією з цілей партнерства також є побудова дружньої студентської спільноти із можливістю спілкуватися, спільно брати участь у громадських та культурних ініціативах. 

Нагадаємо, раніше виш "Метінвест Політехніка", який заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова, випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями: 143 магістри отримали дипломи, які дають їм можливість працювати на будь-яких підприємствах світу.

Зараз в університеті триває нова вступна кампанія.

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Метінвест