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"Метінвест Політехніка" почав третій навчальний рік: вступили ветерани та захисники "Азовсталі"

Фото: "Метінвест Політехніка" почав третій навчальний рік (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

У першому недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" розпочався третій навчальний рік. Цьогоріч виш, крім бакалаврів та магістрів, обрали наші захисники: серед вступників - 26 ветеранів війни та захисників маріупольського комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нагодою здобути нові знання та досвід для професійного зростання скористалися 16 ветеранів, що працюють на "Каметсталі", "Запоріжсталі", "Метінвест Січсталі", "Запоріжвогнетриві", а також на Центральному, Інгулецькому та Південному ГЗК.

Пов’язати своє майбутнє з інженерно-технічними спеціальностями вирішили й 10 учасників проєкту "Серце Азовсталі", спрямованого на допомогу захисникам і захисницям Маріуполя. Серед них - пілот коптерів "Азову" Владислав Жайворонок (позивний Вікіпедія), що дістав важке поранення та втратив ногу, матрос ВМС Віталій Барабаш (Беня), який пораненим записав відеозвернення до Ізраїлю від імені всіх євреїв у заблокованій "Азовсталі", та сержант берегових військ Державної прикордонної служби України Ілля Ілляшенко (Смурф). Усі вони пережили російський полон і були звільнені.

"Я вирішив пов'язати своє навчання з "Метінвест Політехнікою", тому що виш активно підтримує захисників Маріуполя та військових взагалі. Мені дуже приємно, що викладачі розуміють, хто я, і всіляко підтримують. Я обрав дуже цікаву для мене спеціальність - комп'ютерні науки. І вважаю, що за цією професією майбутнє", - говорить Ілля Ілляшенко.

"Метінвест Політехніка" працює у змішаному форматі: онлайн-навчання поєднується з очними практичними заняттями, лабораторними роботами та експериментами на підприємствах. Адже попереду велике відновлення України, і вже зараз потрібні фахівці з універсальними знаннями та практичними навичками.

Загалом за три роки до "Метінвест Політехніки" вступило понад 1080 студентів, з яких магістри першого випуску вже отримали дипломи, що дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.

"Метінвест Політехніка", заснований компанією "Метінвест" Ріната Ахметова – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні.

Університет заснувала група "Метінвест" Ріната Ахметова у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

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Метінвест