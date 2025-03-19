"Метінвест Політехніка" долучилася до підготовки менеджерів для відбудови громад

Освітню програму для слухачів розробляють викладачі "Метінвест Політехніки". У фокусі - аналіз даних, управління проєктами, підготовка грантових заявок і робота з посттравматичним населенням.

"Метінвест Політехніка" активно долучається до підготовки фахівців, які зможуть відновлювати громади після війни, використовуючи сучасні знання та методики. Ми вже маємо досвід розробки освітніх програм для відновлення. Зокрема, другий рік наші магістри навчаються за програмою "Управління модернізацією металургії", яка буде затребувана під час відбудови України", - зазначив ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.

За його словами, інтеграція академічної освіти з реальними викликами дає можливість готувати компетентних управлінців, здатних приймати ефективні рішення та впроваджувати інноваційні підходи до відбудови. Партнерство зі "Школою відновлення громад" та громадською організацією "Маріуполь Реборн" - ще один крок у розвитку практикоорієнтованої освіти, яка безпосередньо впливає на майбутнє країни.

Ідея "Школи відродження громад" виникла на основі плану Mariupol Reborn у відновленні та адаптації світових практик, а також на запити інших громад, що планують або вже розпочали відбудову. Як пояснюють ініціатори, школа створена для того, щоб допомогти громадам вирішити одну з головних проблем після війни - брак професійних управлінців для відбудови.

"Команда муніципалітету Маріуполя запустила "Школу відновлення громад", як стратегічно важливий проєкт, що дає шанс українським менеджерам отримати унікальні знання від кращих закордонних і міжнародних викладачів. Раді масштабуватися - "Метінвест Політехніка" - цінний освітній партнер, завдяки якому ми розширюємо свої можливості під час підготовки команд відбудови постраждалих від війни громад. Україні дуже потрібні кваліфіковані, зацікавлені і вмотивовані управлінці, які готові закатати рукава і багато працювати, аби збудувати економічно сильні і комфортні для життя громади", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Формат навчання комбінований: онлайн-лекції, офлайн-зустрічі, форуми, воркшопи та стаді-тури. Окремий блок - обмін досвідом між громадами та впровадження світових практик сталого розвитку.

Школа відновлення громад — це можливість отримати реальні знання, практичні алгоритми дій і підтримку експертного середовища, зазначають організатори.

"У бізнесі є декілька дієвих підходів для пошуку найкращих співробітників. Можна одразу "захедхантити" цінні кадри, які самі себе зробили, а можна створити цілу систему цінних кадрів. Для цього треба інвестувати в освіту, у навчання, у перекваліфікацію. Підхід універсальний для всього, і ми користуємося ним у "Школі відновлення громад": щоб стати кращими, треба навчати кращих, і навчатися у кращих. Саме тому Метінвест Політехніка долучилася до нашого проєкту. Це унікальний досвід цілком нової освіти, яка нам потрібна при підготовці кваліфікованих менеджерів відродження", - зазначила директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО "Маріуполь. Реборн" Наталія Ємченко.

Підсумком навчання стане "Профіль громади періоду відновлення" - документ, що допоможе громадам чітко планувати відбудову. Найуспішніші випускники зможуть продовжити навчання в провідних університетах країни.

Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн", має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з "Метінвест" та SCM Ріната Ахметова.