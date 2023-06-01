"Метінвест" планує виробляти в Маріуполі вуглецево-нейтральну сталь

Після зупинення металургійних підприємств у Маріуполі й Авдіївці компанії "Метінвест" довелося повністю перебудовувати бізнес. Зараз компанія налагодила виробництво і заявила про намір виробляти DRI-продукцію (вуглецево-нейтральну сталь) на відбудованих заводах. Покупців майбутньої продукції вже шукають - у Швеції, Австрії та Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО компанії Юрія Риженкова.

"Чорноморські порти, через які компанія експортувала продукцію, заблокували росіяни. Тож "Метінвест" вибудував нову логістику з нуля — нині більша частина перевезень в Європу здійснюється залізницею, а також через порти Румунії та Польщі. Також компанія подбала про наявність альтернативних джерел електроенергії", - вказує видання dsnews.

Зараз компанія готова постачати сталь для відбудови зруйнованої інфраструктури та житла. А після звільнення Маріуполя "Метінвест" мріє відновити там металургійні комбінати, побудувавши виробництво вуглецево-нейтральної сталі - яка дасть новий поштовх для розвитку української металургії.

"Те, що "Метінвест" спроможний виробляти DRI-продукцію і може збільшити її обсяг, відкриває для нас нові європейські ринки. Зараз ми шукаємо клієнтів - у Швеції, Німеччині та Австрії, куди раніше не постачали залізорудної продукції", - розповів Риженков.

Водночас він зауважив: одним із найголовніших чинників, який допоможе відновити роботу гірничо-металургійного комплексу, а отже, й економіки країни, є відкриття українських портів для експорту.

Як відомо, "Метінвест" долучилася до мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", у межах якої виготовляє сталеві вироби для захисників України.

Загалом з 24 лютого 2022 року компанія спрямувала на гуманітарну і військову допомогу Україні понад 3,7 млрд грн, з яких більш як 1,8 млрд грн - на потреби армії.