"Метинвест" планирует производить в Мариуполе углеродно-нейтральную сталь.

После остановки металлургических предприятий в Мариуполе и Авдеевке компании "Метинвест" пришлось полностью перестраивать бизнес. Сейчас компания наладила производство и заявила о намерении производить DRI-продукцию (углеродно-нейтральную сталь) на отстроенных заводах. Покупателей будущей продукции уже ищут - в Швеции, Австрии и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО компании Юрия Рыженкова.

"Черноморские порты, через которые компания экспортировала продукцию, заблокировали россияне. Поэтому "Метинвест" выстроил новую логистику с нуля - ныне большая часть перевозок в Европу осуществляется по железной дороге, а также через порты Румынии и Польши. Также компания позаботилась о наличии альтернативных источников электроэнергии", - указывает издание dsnews.

Сейчас компания готова поставлять сталь для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья. А после освобождения Мариуполя "Метинвест" мечтает восстановить там металлургические комбинаты, построив производство углеродистой-нейтральной стали - которая даст новый толчок для развития украинской металлургии.

"То, что "Метинвест" способен производить DRI-продукцию и может увеличить ее объем, открывает для нас новые европейские рынки. Сейчас мы ищем клиентов - в Швеции, Германии и Австрии, куда раньше не снабжали железорудную продукцию", - рассказал Рыженков.

В то же время он отметил: одним из самых главных факторов, который поможет возобновить работу горно-металлургического комплекса, а значит и экономики страны, является открытие украинских портов для экспорта.

Как известно, "Метинвест" присоединилась к милитарной инициативе "Стальной фронт", в рамках которой производит стальные изделия для защитников Украины.

В целом с 24 февраля 2022 года компания направила на гуманитарную и военную помощь Украине более 3,7 млрд грн, из которых более 1,8 млрд грн - на нужды армии.