"Метинвест" инициировал новый формат сотрудничества бизнеса и образования

Фото: подписание меморандума (metinvestholding.com)

"Метинвест" и ПГТУ подписали меморандум о сотрудничестве

Группа "Метинвест" и Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Отмечается, что документ объединил стремления металлургического бизнеса и педагогов мариупольского вуза в развитии профильного обучения и подготовке востребованных молодых специалистов.

Новый формат сотрудничества предусматривает развитие взаимодействия компании и вуза по организации и проведению курсов по подготовке к ВНО, курсов в рамках STEM-образования школьников, внедрение дуальной формы обучения на базе университета и предприятий компании, организации практики и стажировок студентов и преподавателей, а также поощрение лучших студентов профильных специальностей в рамках стипендиальной программы Группы "Метинвест".

По данным пресс-службы, благодаря инвестициям Группы будет модернизирована и учебная база кафедр металлургического направления. Вузу уже переданы тренажеры-имитаторы по доменному и конвертерному производству, а также электронные учебные курсы по металлургическим процессам.

И.о. директора по персоналу и социальной политике "Метинвеста" Александр Пимкин отметил, что "Метинвест" - это международная компания с украинским сердцем.

"Мы взяли на себя инициативу и фактически первыми в стране делаем качественные изменения в области образования, определяя перспективу на годы вперед. Меморандумом с Приазовским государственным техническим университетом мы заложили платформу для нашего будущего сотрудничества, на которой будем вместе развивать науку, строить новую программу развития молодых специалистов и укреплять промышленный потенциал Украины. Компьютерный класс с модуляторами производства - это только один из примеров", - сказал он.

По словам Пимкина, компания продолжит создание лабораторий, в которых студенты смогут практически поработать с разными металлургическими процессами и технологиями.

"Мы готовы инвестировать в развитие талантливой и амбициозной молодежи. Будущее возможно строить только с заинтересованными людьми— с теми, кто стремиться создавать что-то новое, интересное и прогрессивное", - добавил он.

Ректор Приазовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Вячеслав Волошин в свою очередь подчеркнул, что группа "Метинвест" – ключевой работодатель для выпускников университета.

"Многие из наших студентов проходят практику на предприятиях компании, и затем остаются там работать. Учитывая положительный опыт многолетнего сотрудничества с металлургами, новый документ продолжает уже начатые проекты и расширяет возможности для внедрения свежих инициатив, в частности, поощрения лучших студентов в рамках новой стипендиальной программы нашего партнера – Группы "Метинвест", - рассказал он.