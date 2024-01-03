ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень

Середа 03 січня 2024 12:23
UA EN RU
"Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень Фото: "Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Партія техніки вартістю 10 млн грн вирушила на донецький напрямок. Її передав "Метінвест" від імені "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

10 повнопривідних бусів, 5 квадроциклів та БПЛа "Валькірія" отримала 80 окрема десантно-штурмова бригади. Її бійці служать на донецькому напрямку, зокрема, тримають оборону під Бахмутом.

"Метінвест" регулярно закуповує в країнах Європи автомобілі різних моделей. У грудні партію пікапів передали військовій частині СБУ.

"Буси ми пригнали з Німеччини. Усьому транспорту ми робимо техогляд і, за необхідністю, ремонт. Сподіваємося, що ця техніка допоможе хлопцям відстоювати нашу країну перед ворогом", - коментує керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" спрямувала на потреби захисників України понад 2,5 млрд грн у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Загальна сума, яку Рінат Ахметов та його бізнеси, спрямували на допомогу військовим та цивільним, перевищила 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Донецька область Збройні сили України
NEWS
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році