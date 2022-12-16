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"Метінвест" передав розвідникам чергову партію техніки на 7 млн гривень

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П'ятниця 16 грудня 2022 20:36
"Метінвест" передав розвідникам чергову партію техніки на 7 млн гривень Фото: "Метінвест" передав розвідникам чергову партію техніки на 7 млн гривень (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Головне управління розвідки отримало від компанії "Метінвест" чергову партію допомоги загальною вартістю 7 млн грн: 20 генераторів, 50 дронів, десять тепловізорів, а також автомобіль типу пікап для забезпечення безперебійного електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми вже вкотре передаємо допомогу нашим розвідникам, і будемо це робити до повної перемоги України. Намагаємося якомога швидше реагувати на запити військових, адже розуміємо: під час війни кожна хвилина може бути варта життя. Якщо виникає потреба у металі, який є в наявності на підприємствах Метінвесту, армія отримує його максимально оперативно. Але бувають запити, на виконання яких треба більше часу - наприклад, доставити дефіцитну в Україні техніку", - зазначив керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

На оснащення українських розвідників "Метінвест" надав дрони марок Mavic 2, Mavic 3 та Autel. Це тактичне приладдя - незамінне під час виконання завдань, адже оператор може управляти безпілотником зі значно віддаленої позиції, не наражаючи себе на пряму небезпеку.

Як відомо, від початку повномасштабної війни "Метінвест"надала підтримку армії та військовим на понад 1,4 млрд грн, та стала одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні.

Крім того, "Метінвест" передав на передову вже 53 мобільних укриттів, виготовлених з хвилястої сталі, і розпочав виготовлення спеціальних броньованих щитів для, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

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