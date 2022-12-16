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"Метинвест" передал разведчикам очередную партию техники на 7 млн гривен

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Пятница 16 декабря 2022 20:36
"Метинвест" передал разведчикам очередную партию техники на 7 млн гривен Фото: "Метинвест" передал разведчикам очередную партию техники на 7 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Главное управление разведки получило от компании "Метинвест" очередную партию помощи общей стоимостью 7 млн грн: 20 генераторов, 50 дронов, десять тепловизоров, а также автомобиль типа пикап для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы в очередной раз передаем помощь нашим разведчикам, и будем это делать до полной победы Украины. Стараемся как можно быстрее реагировать на запросы военных, ведь понимаем: во время войны каждая минута может стоить жизни. Если возникает потребность в металле, который есть в наличии на предприятиях Метинвеста, армия получает его максимально оперативно. Но бывают запросы, на выполнение которых нужно больше времени - например, доставить дефицитную в Украине технику", - отметил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

На оснащение украинских разведчиков "Метинвест" предоставил дроны марок Mavic 2, Mavic 3 и Autel. Эти тактические принадлежности - незаменимы при выполнении задач, ведь оператор может управлять беспилотником из значительно отдаленной позиции, не подвергая себя прямой опасности.

Как известно, с начала полномасштабной войны "Метинвест" предоставила поддержку армии и военным более чем на 1,4 млрд грн, и стала одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине.

Кроме того, "Метинвест" передал на передовую уже 53 мобильных укрытия, изготовленных из волнистой стали, и приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

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