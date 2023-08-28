"Метінвест" передав партію бронежилетів в Херсон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Херсонська область залишається одним із найнебезпечніших регіонів країни. Люди, які працюють тут, поставивши службовий обов'язок понад власну безпеку, справжні герої. Треба подбати про те, щоб вони залишалися неушкодженими. Тому я дуже радий передавати такі необхідні бронежилети тим, кому вони потрібні щодня", - розповідає Денис Силантьєв.

На цьому маршрут не закінчено, доставка бронежилетів у рамках "Сталевого фронту" Херсонщиною триває.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - проект мілітарної допомоги компаній бізнесмена, спрямований на підтримку армії України. З початку великої війни на цю мету та на гуманітарну допомогу українцям Рінат Ахметов направив понад 6 млрд грн.