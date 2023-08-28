"Метинвест" передал партию бронежилетов в Херсон
Компания "Метинвест" совместно со спортсменом Денисом Силантьевым передали в Херсонскую область бронежилеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Херсонская область остается одним из самых опасных регионов страны. Люди, которые работают тут, поставив служебный долг превыше собственной безопасности, настоящие герои. Надо позаботиться о том, чтобы они оставались невредимыми. Поэтому я очень рад передавать такие необходимые бронежилеты тем, кому они нужны ежедневно", - рассказывает Денис Силантьев.
На этом маршрут не окончен, доставка бронежилетов в рамках "Стального фронта" по Херсонщине продолжается.
Напомним, "Стальной фронт" - проект милитарной помощи компаний бизнесмена, направленный на поддержку армии Украины. С начала большой войны на эту цель и на гуманитарную помощь украинцам Ринат Ахметов направил более 6 млрд грн.
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