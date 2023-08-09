"Метінвест" передав лікарням Запоріжжя медикаментів на 5 млн гривень

В партії - приблизно 25 тисяч упаковок медичних препаратів: антибіотики, протизапальні, знеболювальні, антибактеріальні засоби, нейролептики, засоби для місцевої анестезії тощо.

Перелік медпрепаратів був визначений відповідно до потреб закладів.

"Сьогодні навантаження на наших лікарів колосальне: запорізькі медики стали на захист життя та здоров’я українців у прифронтовому Запоріжжі, не покинули свої робочі місця. Група "Метінвест" та "Запоріжсталь" у всі часи надавали допомогу лікарям у їхній життєво важливій роботі", - зазначив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Роман Слободянюк.

Медикаменти надали міжнародні донори проекту "Рятуємо життя", логістику забезпечили "Метінвест" та благодійний фонд "Дігнітас", при особистій підтримці президентки Protez Hub Антоніни Кумки.

Загалом, за 17 місяців повномасштабного вторгнення лікарні міст присутності "Метінвесту" - Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського, Покровська й Авдіївки - отримали від компанії медичне обладнання, медикаменти та витратні матеріали більш ніж на 200 млн гривень.

Окрім медикаментів, "Запоріжсталь" забезпечує лікарні Запоріжжя та Дніпропетровської області у медичному кисні, який використовується для лікування захворювань дихальних шляхів, серцево-судинної системи, під час хірургічних втручань тощо.

За червень 2023 року металурги безкоштовно відвантажили лікарням Запорізької та Дніпропетровської областей майже 57 тонн, а за перше півріччя - 420 тонн.

Нагадаємо, за 17 місяців війни проект допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали приблизно 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.