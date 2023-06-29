"Метінвест" передав на фронт вже понад 410 автівок та 1,2 млн літрів пального

За 16 місяців повномасштабної війни захисники України отримали від групи "Метінвест" 411 автівок різного призначення та 1,2 млн літрів пального. Всього на підтримку військових, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова компанія спрямувала 2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, на початку повномасштабної війни компанія передавала спеціальну техніку для будівництва фортифікаційцних споруд - вантажівки, бульдозери, екскаватори й самоскиди.

Згодом "Метінвест" організував доставлення машин із за кордону: компанія привозить бійцям пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси, які допомагають швидко пересуватися й бути на крок попереду ворогів.

Також нещодавно "Метінвест" передав Державній прикордонній службі України п'ять пікапів, які дозволять мобільним групам реагування та моніторингу швидко переміщатися між позиціями.

Як відомо, фахівці "Метінвесту" розробили спеціальну броньовану сталь: на фронт направили вже більш ніж 160 тисяч бронежилетів, виготовлених на підприємствах компанії.

Крім того, металопродукція "Метінвесту" використовується і для виробництва мобільних багі: компанія відвантажила Оперативному командуванню "Південь" 3,8 тонни прокату, якого вистачить на комплектацію 10 мініавтівок.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, в межах якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України.