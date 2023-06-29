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"Метинвест" передал на фронт уже более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего

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Четверг 29 июня 2023 09:33
"Метинвест" передал на фронт уже более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего Фото: "Метинвест" передал на фронт уже более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За 16 месяцев полномасштабной войны защитники Украины получили от группы "Метинвест" 411 автомобилей разного назначения и 1,2 млн литров горючего. Всего в поддержку военных, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова компания направила 2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, в начале полномасштабной войны компания передавала специальную технику для строительства фортификационных сооружений – грузовики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

Впоследствии "Метинвест" организовал доставку машин из-за рубежа: компания привозит бойцам пикапы, полноприводные джипы и микроавтобусы, которые помогают быстро передвигаться и на шаг впереди врагов.

Также недавно "Метинвест" передал Государственной пограничной службе Украины пять пикапов, позволяющих мобильным группам реагирования и мониторинга быстро перемещаться между позициями.

Как известно, специалисты "Метинвеста" разработали специальную бронированную сталь: на фронт направили уже более 160 тысяч бронежилетов, изготовленных на предприятиях компании.

Кроме того, металлопродукция "Метинвеста" используется и для производства мобильных багги: компания отгрузила Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонн проката, которого хватит на комплектацию 10 миниавтомобилей.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины.

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