UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" передав на фронт дрони та засоби зв’язку

Фото: "Метінвест" передав на фронт дрони та засоби зв’язку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Захисники на Донецькому напрямку отримали нову партію радіостанцій та дронів в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Воїнам, які боронять Донецький напрямок, передали 9 радіостанцій Motorola, серед яких 8 портативних та 1 автомобільна, а також 2 квадрокоптери Mavic 3.

Бійці пояснюють: рації потрібні для зв’язку між підрозділами, а БПЛА - для розвідки на лінії зіткнення та коригування ударів по ворожих об’єктах.

"Для нас завжди є три вкрай необхідних речі: зв’язок, дрони та транспорт. Адже часто-густо від їхньої наявності залежить життя бійців. Ми дуже вдячні Групі Метінвест за те, що вона нас чує, за те, що допомагає, і ми завжди можемо розраховувати на наших друзів", - зазначив командир роти стрілецького батальйону.

Нагадаємо, нещодавно бійці загону спецпризначення "Альфа" отримали від компанії 12 батарей EcoFlow та автомобіль "швидкої". А прикордонникам доставили 10 мікроавтобусів Volkswagen та 10 БПЛА - "Валькірій" і Mavic 3Т з тепловізором.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим та цивільним українцям понад 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетинвестВСУ