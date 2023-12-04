"Метінвест" передав на фронт дрони та засоби зв’язку

Захисники на Донецькому напрямку отримали нову партію радіостанцій та дронів в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Воїнам, які боронять Донецький напрямок, передали 9 радіостанцій Motorola, серед яких 8 портативних та 1 автомобільна, а також 2 квадрокоптери Mavic 3.

Бійці пояснюють: рації потрібні для зв’язку між підрозділами, а БПЛА - для розвідки на лінії зіткнення та коригування ударів по ворожих об’єктах.

"Для нас завжди є три вкрай необхідних речі: зв’язок, дрони та транспорт. Адже часто-густо від їхньої наявності залежить життя бійців. Ми дуже вдячні Групі Метінвест за те, що вона нас чує, за те, що допомагає, і ми завжди можемо розраховувати на наших друзів", - зазначив командир роти стрілецького батальйону.

Нагадаємо, нещодавно бійці загону спецпризначення "Альфа" отримали від компанії 12 батарей EcoFlow та автомобіль "швидкої". А прикордонникам доставили 10 мікроавтобусів Volkswagen та 10 БПЛА - "Валькірій" і Mavic 3Т з тепловізором.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим та цивільним українцям понад 6,7 млрд грн.