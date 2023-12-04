"Метинвест" передал на фронт дроны и средства связи

Защитники на Донецком направлении получили новую партию радиостанций и дронов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Воинам, защищающим Донецкое направление, передали 9 радиостанций Motorola, среди которых 8 портативных и 1 автомобильная, а также 2 квадрокоптера Mavic 3.

Бойцы объясняют: рации нужны для связи между подразделениями, а БПЛА – для разведки на линии столкновения и корректировки ударов по враждебным объектам.

"Для нас всегда есть три крайне необходимых вещи: связь, дроны и транспорт. Ведь часто от их наличия зависит жизнь бойцов. Мы очень благодарны Группе Метинвест за то, что она нас слышит, за то, что помогает, и мы всегда можем рассчитывать на наших друзей", - отметил командир роты стрелкового батальона.

Напомним, недавно бойцы отряда спецназначения "Альфа" получили от компании 12 батарей EcoFlow и автомобиль "скорой". А пограничникам доставили 10 микроавтобусов Volkswagen и 10 БПЛА – "Валькирий" и Mavic 3Т с тепловизором.

Всего с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд. грн.