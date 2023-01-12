UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" передав бійцям 70 сталевих бліндажів

Фото: "Метінвест" передав бійцям 70 сталевих бліндажів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група компаній "Метінвест" передала бійцям на найгарячіших напрямах 70 сталевих бліндажів. Виробництво укриттів налагоджено в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мобільні укриття збирають прямо на позиціях, із секторів, кожен з яких важить до 50 кг. Тому доправити їх на передову і установити можна без допомоги підйомних кранів і спеціального обладнання.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест направив на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн. З цієї суми 1,5 млрд грн - це кошти, які були спрямовані на потреби армії.

Крім того, "Метінвест" власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест