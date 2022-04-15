"Метинвест" передаст ВСУ и теробороне почти 100 тысяч бронежилетов

Группа "Метинвест" безвозмездно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство примерно 80 000 бронежилетов для ВСУ и теробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Еще 10 000 бронежилетов приобретено за рубежом в рамках закупки уже готовых средств защиты. Таким образом компания передаст для защитников Украины примерно 90 000 бронежилетов, что закрывает значительную часть потребностей военных.

В компании, специализирующиеся на переработке бронестали, уже передано 250 тонн материала. Весь металлопрокат безвозмездно группа предоставляет предприятиям, которые сертифицированы на производство бронежилетов. В дальнейшем их распределяют в подразделения ВСУ и территориальной обороны.

Сталь частично производится на предприятиях группы, а частично закупается в Украине и за границей. Недавно компания начала производить специальную сталь, из которой делаются пластины толщиной 8 мм на уровне 4 класса в соответствии с требованиями ДСТУ 8782. Мощности - 20 тонн в неделю. При этом общий объем импортной стали по текущим контрактам будет более 600 тонн.

"Для группы "Метинвест" было делом чести обеспечить защитников государства бронежилетами и средствами, которые помогут воинам сохранить здоровье и жизнь. Мы стоим перед вызовом, ведь сталь для бронежилетов – специальная, и ее невозможно было просто так начать производить на предприятиях компании. Также трудности были и с закупкой материалов и готовых бронежилетов за рубежом. Но общими усилиями мы смогли преодолеть все преграды", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за рубежом уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. В первые дни войны компания приняла решение о выделении 10 млн евро на эти цели. Сейчас уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, а еще около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек. Закуплены тактические принадлежности-1100 тепловизоров.

Поставки будут проходить в несколько этапов. В начале апреля 650 комплектов из бронежилетов и касок были переданы защитникам Киева и Запорожья.

Напомним, с начала войны "Метинвест" вместе с партнерами передал примерно 50 тысяч противотанковых ежей, более 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники и протидесантних ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов.