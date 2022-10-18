"Метінвест" передала у лікарні Запоріжжя медикаменти та витратні матеріали на 1,6 млн гривень
Компанія "Метінвест" надала черговий транш медичної допомоги лікарням Запоріжжя. Шість установ медикаменти та витратні матеріали на 1,6 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegram.
"Ми не ділимо лікарні на військові та цивільні. Ми допомагаємо усім установам, які лікують людей. Для нас дуже важливо забезпечувати їх ліками, витратними матеріалами та необхідним обладнанням", - заявив операційний директор "Метінвест" Олександр Мироненко.
Нагадаємо, раніше компанія передала до запорізьких міських лікарень системи резервного живлення, які забезпечать безперебійну роботу медичних відділень у разі знеструмлення основної мережі електропостачання.
Сумарні інвестиції в проект склали 20 млн гривень.
Всього ж медична програма компанії охоплює п’ять міст - Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам’янське та Покровськ, а загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло понад 130 млн грн.
Як відомо, з 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM і футбольного клубу "Шахтар" охопила майже 15 млн людей, а з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова допомогла вижити понад 3 млн людей.