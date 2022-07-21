"Метинвест" передала бойцам Нацгвардии очередную партию бронежилетов

"Очередную партию бронежилетов мы передаем личному составу частей Национальной гвардии Украины, которые несут службу на Херсонщине и Николаевщине. В наших планах - до конца августа доставить еще примерно 4000 комплектов", - заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

На днях также "Метинвест" передала украинским воинам 100 полноприводных автомобилей для выполнения боевых задач и эвакуации раненых. Стоимость помощи достигла 2 миллионов долларов.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям направила уже более 1,7 млрд грн.

Так, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1 500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок, 27 тысяч турникетов и 500 аптечек.

Кроме того, "Метинвест" передал военным медикам ГУР 20 машин скорой помощи стоимостью 300 тысяч евро, а ВСУ - медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн.