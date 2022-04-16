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"Метинвест" передал ВСУ 8 тысяч бронепластин для более 4 тысяч жилетов

Фото: "Метинвест" передал ВСУ 8 тысяч бронепластин для более 4 тысяч жилетов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" уже передала вооруженным силам Украины и территориальной обороне порядка 8 тысяч бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тысяч бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора комбината "Запорожсталь" Александра Мироненко.

По его словам, группа оказывает системную и комплексную помощь армии.

"Помимо этого, мы освоили производство бронепластин на наших предприятиях: на текущий момент произведено и передано уже более 8 тысяч бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тысяч жилетов. Эти бронепластины держат калибры 7,62 и 5,45 - это проверяли военные, и мы слышали об этих пластинах очень хорошие отзывы", - отметил он.

Также "Метинвест" безоплатно предоставит 900 тонн специальной стали.

"И из этой стали будут произведены пластины, которые смогут обеспечить комплектацию еще порядка 90 тысяч жилетов. А еще 10 тысяч жилетов мы купили непосредственно у производителей", - добавил он.

По словам Мироненко, все это позволит существенно снизить дефицит бронежилетов у военных, которые сражаются с российскими оккупантами. Кроме того, компания передала ВСУ и территориальной обороне уже несколько сотен единиц колесной техники.

Напомним, группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов.

Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 млн евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.

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МетинвестВооруженные силы Украины