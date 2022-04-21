"Метинвест" передал военным очередной транш помощи

Группа "Метинвест" передала Вооруженным силам Украины около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения. Соответствующую помощь получат защитники на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Запрос на оборудование получен от военных, которые защищают Донецкую и Луганскую области.

"Господин председатель (председатель Киевской областной военной администрации, - ред.) обратился к бизнесу с этим вопросом - очень оперативно на это среагировала группа Метинвест Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", - заявил советник председателя КОВА Олег Матвиенко.

Это не первая партия военной помощи. Компания безвозмездно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и тероборони. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретено за рубежом в рамках закупки готовых средств защиты.

На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок военным Киевского и Харьковского направлений. Суммарно военные получили более 4000 комплектов защитной омунии.