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"Метинвест" передал военным очередной транш помощи

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Четверг 21 апреля 2022 14:21
"Метинвест" передал военным очередной транш помощи Фото: "Метинвест" передал военным очередной транш помощи (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" передала Вооруженным силам Украины около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения. Соответствующую помощь получат защитники на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Запрос на оборудование получен от военных, которые защищают Донецкую и Луганскую области.

"Господин председатель (председатель Киевской областной военной администрации, - ред.) обратился к бизнесу с этим вопросом - очень оперативно на это среагировала группа Метинвест Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", - заявил советник председателя КОВА Олег Матвиенко.

Это не первая партия военной помощи. Компания безвозмездно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и тероборони. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретено за рубежом в рамках закупки готовых средств защиты.

На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок военным Киевского и Харьковского направлений. Суммарно военные получили более 4000 комплектов защитной омунии.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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