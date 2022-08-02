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"Метинвест" передал военным уже почти 500 дронов

Фото: "Метинвест" передал военным уже почти 500 дронов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала войны группа "Метинвест" стала поставщиком беспилотников для ВСУ и передала украинским военным почти 500 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

На оснащение украинских военных компания "Метинвест" передает дроны марок DJI Air 2S Fly More Combo, DJI Air Mavic 3 Fly More Combo и Autel.

Некоторые модели имеют 24-километровый радиус действия и высоту полета до 1 км, а подготовка к работе длится всего 2 секунды. Эти беспилотники транслируют изображение в качестве 6К.

"Беспилотники позволяют следить за силами противников, перенацеливать оружие, принимать меры, чтобы остановить продвижение врага или спасти жизнь. Благодаря дронам каждая часть имеет этих "птичек", получает существенное тактическое преимущество. К сожалению, БПЛА - это расходный материал: обычно дрон способен пережить 10-15 вылетов. Поэтому защитники нуждаются в их постоянном пополнении", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Новые партии оборудования "Метинвест" закупает за рубежом. Такие беспилотники отвечают требованиям военных по автономности работы, дальности и высоте полетов. Некоторые образцы дополнительно укомплектованы тепловизорами.

Напомним, в рамках программы "Стальной фронт" группа предоставила уже 1,7 млрд грн помощи мирным жителям Украины и ВСУ: воины получают 100 тысяч бронежилеты, почти 200 авто, дроны, тепловизоры и аптечки, а мирные жители - продукты питания, медикаменты, помощь в трудоустройстве и поселении.

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