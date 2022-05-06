"Метинвест" передал украинским бойцам отечественные бронежилеты

"Эти бронежилеты - полностью отечественного производства: пластины изготовлены на заводах "Метинвест", сами бронежилеты сделаны в Украине. Это очередной шаг помощи компании "Метинвест" и наших акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского для помощи вооруженным силам Украины", - рассказал Рыженков.

Он уточнил, что пластины - высокого уровня защиты: они выдерживают попадание калибров 7,62, и 5,45, а также защищают от пуль повышенной пробиваемости. Всего компания, по его словам, передаст стали на 90 тысяч бронежилетов.

Кроме того, производство пластин на предприятиях "Метинвест" достигло уже двух тысяч в неделю (это 1000 бронежилетов), в планах - повысить эту цифру в несколько раз.

"Мы уже наладили производство бронепластин на порядка тысячу бронежилетов в неделю. Дальше будем наращивать производство до нескольких тысяч в неделю, и передавать их военным. Технологию производства нам пришлось выработать, так как исторически предприятия не занимались выплавкой бронестали. Но теперь мы можем производить бронесталь на многих наших предприятиях, производство не сконцентрировано на каком-то одном заводе", - добавил Рыженков.

Напомним, за 70 дней войны компания "Метинвест" направила 1,2 миллиарда гривен в помощь Украине и украинцам. Так, компания закупает продукты питания для граждан, предоставляет средства защиты для украинской армии и ТРО - бронежилеты, каски, аптечки.

Кроме того, компания закупила и передала украинским больницам лекарств на сумму более 50 млн грн, и передала бойцам больше 100 единиц разной техники.