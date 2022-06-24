"Метинвест" передал патрульным в Запорожской области партию бронежилетов

"Мы передали Национальной полиции еще 100 бронежилетов. Они имеют третью степень защиты, с керамическими плитами. Это вполне удовлетворит потребности полиции в защитной амуниции, которая необходима сотрудникам для выполнения задач в Запорожье", - рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

По его словам, в ближайшее время полицейские получат еще одну партию защитной амуниции.

"Эти бронежилеты имеют керамические пластины, они не такие тяжелые, поэтому нет такой нагрузки на спину, как с другими бронежилетами. В нем удобно передвигаться, что очень важно для полицейских, которые иногда находятся на дежурстве круглосуточно. У патрульных полицейских и до войны были индивидуальные бронежилеты. Они 2-го класса защиты, защищают от пули 9 мм и некоторых видов ножевых ранений. Однако с началом военного вторжения в Запорожской области существует потребность в бронежилетах высшего класса защиты. Ведь есть ракетные удары и авиаудары. Мы понимаем, если будет лететь осколок 400-500 граммов, то его действие является совсем другим, чем пули 9 мм. Поэтому сейчас нам нужен высший класс защиты", - отметила начальница Управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа "Метинвест" системно обеспечивает средствами защиты военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, а также полицейских.

Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов. Сейчас только запорожские предприятия "Метинвеста" передали военнослужащим, среди которых и сотрудники компании, бронепластин и бронежилетов, которые обеспечат надежной защитой примерно 13 тысяч защитников.