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"Метинвест" передал патрульным в Запорожской области партию бронежилетов

Фото: "Метинвест" передал патрульным в Запорожской области 100 бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Управления патрульной полиции в Запорожской области получило еще 100 бронежилетов вич компании "Метинвест". Это уже второй транш: первую часть бронежилетов запорожские полицейские получили в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы передали Национальной полиции еще 100 бронежилетов. Они имеют третью степень защиты, с керамическими плитами. Это вполне удовлетворит потребности полиции в защитной амуниции, которая необходима сотрудникам для выполнения задач в Запорожье", - рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

По его словам, в ближайшее время полицейские получат еще одну партию защитной амуниции.

"Эти бронежилеты имеют керамические пластины, они не такие тяжелые, поэтому нет такой нагрузки на спину, как с другими бронежилетами. В нем удобно передвигаться, что очень важно для полицейских, которые иногда находятся на дежурстве круглосуточно. У патрульных полицейских и до войны были индивидуальные бронежилеты. Они 2-го класса защиты, защищают от пули 9 мм и некоторых видов ножевых ранений. Однако с началом военного вторжения в Запорожской области существует потребность в бронежилетах высшего класса защиты. Ведь есть ракетные удары и авиаудары. Мы понимаем, если будет лететь осколок 400-500 граммов, то его действие является совсем другим, чем пули 9 мм. Поэтому сейчас нам нужен высший класс защиты", - отметила начальница Управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа "Метинвест" системно обеспечивает средствами защиты военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, а также полицейских.

Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов. Сейчас только запорожские предприятия "Метинвеста" передали военнослужащим, среди которых и сотрудники компании, бронепластин и бронежилетов, которые обеспечат надежной защитой примерно 13 тысяч защитников.

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Запорожская областьМетинвест