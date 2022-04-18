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"Метинвест" передал на фронт еще одну партию бронежилетов

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 14:41
"Метинвест" передал на фронт еще одну партию бронежилетов Фото "Метинвест" передал на фронт еще одну партию бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" Рината Ахметова передала четвертый транш из 2700 бронежилетов для военных. Суммарно отправлено на фронт уже 4000 бронежилетов и касок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четвертую тысячу бронежилетов и касок. В настоящее время мы передаем бронежилеты на Киевское направление. Завтра будем передавать на направление изюма", - рассказал Олег Матвиенко, спикер главы Киевской областной военной администрации.

Кроме бронежилетов и касок, компания закупает и передает воинам дроны, квадракоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, идущие непосредственно на передовую.

Напомним, группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов с самым высоким уровнем защиты. Военным будет выделено безвозмездно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и тероборони.

Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за рубежом уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 млн евро.

Тауож компанией приобретено 10 000 бронежилетов, более 8 000 касок, около 25 000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.

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Метинвест
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