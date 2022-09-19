"Метинвест" передал еще 300 дронов пехотинцам и разведчикам на фронт

"Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 мин", - сообщили в компании.

"Метинвест" поставил уже более 800 дронов для ВСУ. Это самая большая партия дронов предоставлена ВСУ в рамках одной инициативы.

С первого дня войны предприятие Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.