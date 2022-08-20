"Метинвест" передал в Авдеевку более 30 тонн горючего

"Благодаря поддержке "Метинвеста" мы сможем эвакуировать население, обеспечивать жителей технической водой, развозить гуманитарные грузы, медикаменты и питьевую воду", - рассказал заместитель руководителя Авдеевской городской военной администрации Евгений Удовенко.

Из-за обстрелов в Авдеевке не работают магазины, больницы и другие городские объекты. Однако в городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать.

Ранее военные и сотрудники коммунальных служб Авдеевки также получили от Метинвеста более 1500 единиц защитной амуниции.

В рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который реализует группа "Метинвест" в координации с Фондом Ахметова к жителям Авдеевки и близлежащих сел доставили также 19 000 продовольственных наборов.