"Метинвест" передает украинским военным модульные укрытия для блиндажей

Украинские военные 25 бригады ВСУ получили от группы компаний "Метинвест" модульные укрытия для блиндажей - специальные конструкции размером 2х6 м. Они предназначены для укрепления окопа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Укрытие сконструированы таким образом, что их можно доставить на позиции в разобранном виде, и собрать непосредственно в блиндаже.

В таком укрытии есть также все необходимое для обустройства быта: место для установки печки, выводы для труб, стоки для воды, места для отдыха и запасной выход.

Сейчас бойцам передали 4 модульных укрытия. Однако количество заказов от военных растет, и уже в ближайшее время количество укрытий удвоится, а затем и утроится, рассказывают в "Метинвест". Изготовленые укрытия компания предоставляет бойцам бесплатно.

Как известно, "Метинвест" предоставляет помощь защитникам Украины с первых дней войны на нужды ВСУ Метинвест передал 100 внедорожников на общую сумму свыше 2 миллионов евро, а Главному управлению разведки - 1000 комплектов амуниции спецназа.

Кроме того, "Метинвест" начал производство бронепластин и заказал пошив плитоносок: всего бойцы получат более 100 тыс. бронежилетов.

Всего в рамках программы "Стальной фронт" Метинвест предоставил уже 1,7 млрд грн помощи мирным жителям и украинской армии.