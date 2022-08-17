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"Метінвест" передає українським військовим модульні укриття для бліндажів

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Середа 17 серпня 2022 14:27
"Метінвест" передає українським військовим модульні укриття для бліндажів Фото: "Метінвест" передає українським військовим модульні укриття для бліндажів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові 25 бригади ЗСУ отримали від групи компаній "Метінвест" модульні укриття для бліндажів - спеціальні конструкції розміром 2х6 м. Вони призначені для зміцнення окопу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Укриття сконструйовані таким чином, що їх можна доставити на позиції у розібраному вигляді, і зібрати безпосередньо у бліндажі.

У такому укритті є також все найнеобхідніше для облаштування побуту: місце для встановлення пічки, виводи для труб, стоки для води, місця для відпочинку та запасний вихід.

Наразі бійцям передали 4 модульних укриття. Проте кількість замовлень від військових росте, і вже найближчим часом кількість укриттів подвоїться, а потім і потроїться, розповідають у "Метінвест". Виготовленні укриття компанія надає бійцям безкоштовно.

Як відомо, "Метінвест" надає допомогу захисникам України з перших днів війни: на потреби ЗСУ Метінвест передав 100 позашляховиків на загальну суму понад 2 мільйони євро, а Головному управлінню розвідки - 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Крім того, "Метінвест" розпочав виробництво бронепластин та замовив пошив плитоносок: всього бійці отримають понад 100 тис. бронежилетів.

Всього в рамках програми "Сталевий фронт" Метінвест надав уже 1,7 млрд грн допомоги мирним мешканцям та українській армії.

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