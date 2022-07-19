"Метинвест" отправила на передовую 100 авто на 2 млн евро

"Я думаю, это можно сравнить с международной помощью даже на уровне какой-то небольшой страны. Сейчас у всех на слуху HIMARS и авиация, и это очень нужно. Но без таких вещей, как транспорт, автомобили, пикапы, особенно бронированные, мы тоже не можем обойтись", - объясняет Андрей Юсов, представителя пресс-службы ГУР Украины.

Полученные автомобили, по словам бойцов, еще будут красить в тактические цвета, устанавливать пулеметы, а некоторые оборудуют для гранатометных расчетов. Среди машин - семь единиц легкобронированных, которые ранее были инкассаторскими.

"Мы искали эти машины в разных странах, в основном - Польша, Германия, Италия. Этим занимались сами сотрудники "Метинвеста", все наши ребята и девушки, которые неравнодушны. Средняя стоимость каждой машины - от пятнадцати до двадцати тысяч евро, а ее еще надо перевезти и отремонтировать - а это еще тысяча-полторы евро", - рассказывает руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовоз.

Как известно, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн. Так, компания передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

Всего же бизнесы SCM, Фонд Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам 2,7 млрд грн, или около 90 млн долларов.