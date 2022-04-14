"Метинвест" открыл в Запорожье Центр реабилитации и реинтеграции

В Запорожье начал работу Центр реабилитации и реинтеграции для работников компании, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов российских войск.

"Центр реабилитации и реинтеграции - это хаб, куда человек-работник компании "Метинвест", которая выехала из Мариуполя, или из любого другого города, где идут боевые действия, может обратиться, получить помощь - и психологическую, и гуманитарную (вещи, питание), и место для проживания. Также он может зарегистрироваться, ознакомиться с перечнем вакансий, которые есть на предприятиях компании "Метинвест" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге, устроиться на работу и начать обустраивать свой быт - до тех пор, пока не будет возможности вернуться в Мариуполь и начать восстанавливать работу его предприятий", - пояснил Мироненко.

По его словам, сейчас в центре около 2 тысяч вакансий, и идет процесс трудоустройства: около 300 сотрудников уже получили новую работу. А до конца апреля, по его оценкам, все эти вакансии будут заполнены сотрудниками компании.

"Мы не забываем ни о ком: трудоустраиваем сотрудников "Азовстали", ММК им. Ильича, и "Метинвест-Промсервис" - то есть, задействуем людей, которые занимались ремонтами на предприятиях в Мариуполе. Таким образом, процесс касается не только технологов и инженеров, но и ремонтного персонала, ведь работы очень много", - рассказал Мироненко.

Что касается обустройства рабочих, то, по словам гендиректора, компания имеет несколько локаций и общежитий, где селит новых рабочих. Также "Метинвест" платит "подъемные" в размере 10 тысяч грн, а некоторым специалистам, которые имеют уникальные навыки, компенсируют стоимость жилья.

Мироненко также заверил, что работы будет все больше, ведь промышленные предприятия начинают наращивать объемы производства.

"Запорожсталь имеет 4 доменные печи. Сейчас две находятся в процессе раздувки - это где-то 40-50% от мощности предприятия. Когда мы решим проблемы, которые у нас сейчас есть с логистикой, и появится возможность импортировать сырье (уголь, серную кислоту) - мы будем рассматривать возможность задействовать еще одну доменную печь. По мере решения проблем мы будем запускать дополнительные мощности для того, чтобы привлекать еще больше работников к работе", - заключил Мироненко.

Как известно, компания "Метинвест" обустроила для украинцев, которые выезжают из горячих точек, более 6 тысяч мест для временного пребывания. Здесь людей обеспечивают всем необходимым - горячим питанием, одеждой, товарами быта и гигиены. Также тем, кому это нужно, оказывают медицинскую и психологическую помощь.