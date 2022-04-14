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"Метінвест" відкрив у Запоріжжі Центр реабілітації та реінтеграції

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Четвер 14 квітня 2022 14:16
"Метінвест" відкрив у Запоріжжі Центр реабілітації та реінтеграції Фото: "Метінвест" відкрив у Запоріжжі Центр реабілітації та реінтеграції (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Запоріжжі почав роботу Центр реабілітації та реінтеграції для працівників компанії, які змушені були покинути свої домівки через обстріли російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Запоріжсталі Олександра Мироненка.

"Центр реабілітації та реінтеграції - це хаб, куди людина-працівник компанії "Метінвест", яка виїхала з Маріуполя, або з будь-якого іншого міста, де йдуть бойові дії, може звернутися, отримати допомогу - і психологічну, і гуманітарну (речі, харчування), і місце для проживання. Також вона може зареєструватися, ознайомитися з переліком вакансій, які є на підприємствах компанії "Метінвест" у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі, влаштуватися на роботу та почати облаштовувати свій побут - доти, доки не буде можливості повернутися у Маріуполь та почати відновлювати роботу його підприємств", - пояснив Мироненко.

За його словами, наразі у центрі близько 2 тисяч вакансій, і йде процес працевлаштування: близько 300 співробітників вже отримали нову роботу. А до кінця квітня, за його оцінками, всі ці вакансії будуть заповнені співробітниками компанії.

"Ми не забуваємо ні про кого: працевлаштовуємо співробітників "Азовсталі", ММК ім. Ілліча, та "Метінвест-Промсервіс" - тобто, задіюємо людей, які займалися ремонтами на підприємствах у Маріуполі. Таким чином, процес стосується не тільки технологів та інженерів, але й ремонтного персоналу, адже роботи дуже багато", - розповів Мироненко.

Що стосується облаштування робітників, то, за словами гендиректора, компанія має кілька локацій та гуртожитків, де селить нових робітників. Також "Метінвест" платить "підйомні" у розмірі 10 тисяч грн, а деяким спеціалістам, які мають унікальні навички, компенсують вартість житла.

Мироненко також запевнив, що роботи буде дедалі більше, адже промислові підприємства починають нарощувати обсяги виробництва.

"Запоріжсталь має 4 доменні печі. Наразі дві знаходяться у процесі роздувки - це десь 40-50% від потужності підприємства. Коли ми розв'яжемо проблеми, які у нас зараз є з логістикою, та зявиться можливість імпортувати сировину (вугілля, сірчану кислоту) - ми будемо розглядати можливість задіяти ще одну доменну піч. В міру вирішення проблем ми будемо запускати додаткові потужності для того, аби залучати ще більше працівників до роботи", - резюмував Мироненко.

Як відомо, компанія "Метінвест" облаштувала для українців, які виїжджають із гарячих точок, понад 6 тисяч місць для тимчасового перебування. Тут людей забезпечують усім необхідним - гарячим харчуванням, одягом, товарами побуту та гігієни. Також тим, кому це потрібно, надають медичну та психологічну допомогу.

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Метинвест Запоріжжя
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