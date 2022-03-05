"Метинвест" опровергает информацию о захвате ММК имени Ильича
Фото: "Метинвест" опровергает информацию о захвате ММК имени Ильича (пресс-служба)
Группа "Метинвест" опровергает информацию ряда сепаратистских СМИ о якобы захвате ММК имени Ильича в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".
"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины, и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и «Азовстали» являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", - говорится в сообщении компании.
"Метинвест" обращается ко всем журналистам с просьбой обязательно перепроверять всю появляющуюся информацию у официальных источников.