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"Метинвест" опровергает информацию о захвате ММК имени Ильича

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Суббота 05 марта 2022 17:16
"Метинвест" опровергает информацию о захвате ММК имени Ильича Фото: "Метинвест" опровергает информацию о захвате ММК имени Ильича (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" опровергает информацию ряда сепаратистских СМИ о якобы захвате ММК имени Ильича в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины, и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и «Азовстали» являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", - говорится в сообщении компании.

"Метинвест" обращается ко всем журналистам с просьбой обязательно перепроверять всю появляющуюся информацию у официальных источников.

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Метинвест ММК имени Ильича
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