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"Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча

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Субота 05 березня 2022 17:16
"Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча Фото: "Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" спростовує інформацію низки сепаратистських ЗМІ про нібито захоплення ММК імені Ілліча в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвеста".

"Група заявляє, що дана інформація абсолютно не відповідає дійсності, комбінати залишаються під контролем України, і ніяких ворожих збройних формувань на підприємствах немає. Більш того, цехи ММК імені Ілліча і «Азовсталі» є одними з найбезпечніших місць в Маріуполі, де місцеві жителі ховаються від обстрілів і бомбардувань міста російською армією", - йдеться в повідомленні компанії.

"Метінвест" звертається до всіх журналістів з проханням обов'язково перевіряти всю інформацію, що з'являється у офіційних джерел.

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Метинвест ММК имени Ильича
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