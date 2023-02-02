"Метінвест" направив на передову 100 мобільних укриттів

Збірна споруда діаметром 2 метри та довжиною в 6 метрів, за правильного встановлення (на півтора метра під землею) може витримувати обстріли артилерією калібром до 152 мм.

"Захисники України боронять наші міста та українців цілодобово. А Метінвест системно надає допомогу ЗСУ, щоб підтримати бойовий дух воїнів та волю до боротьби. Ми віримо у перемогу України та робимо для цього усе можливе", - заявив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Кожне таке укриття обладнане польовою піччю. Також у капсулі передбачені повітряні комунікації та стелажі для зброї, є основний та резервний виходи на поверхню.

На виробництво одного укриття потрібно майже 2 тонни сталі "Метінвесту", а робота над ним триває 165 людиногодин.

Окрім того, фахівці "Метінвесту" розробили прототип капсули, що може використовуватися і для цивільних українців.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.