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"Метинвест" направила финансовую помощь "Охматдету"

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Среда 27 июля 2022 14:51
"Метинвест" направила финансовую помощь "Охматдету" Фото: "Метинвест" направила финансовую помощь "Охматдету" (facebook com ndslohmatdyt)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" направила финансовую помощь НДСБ "Охматдет", которая поможет завершить реконструкцию помещений, планируемых для размещения регионального экспертного центра неонатального скрининга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Учитывая важность проекта новой системы неонатального скрининга для Украины, сделанное вами - это вклад в здоровую будущую жизнь наших детей", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что высоко ценят таких надежных партнеров, как "Метинвест", ведь пример компании показателен и для других благотворителей.

"В этот тяжелый для Украины добрые дела не остаются незамеченными. Для медиков Украины сейчас особенно важна поддержка и готовность реагировать на наши потребности в процессе восстановления. В единстве мы становимся сильнее и приближаем победу над злом. Минздрав Украины выражает вам благодарность за оказанную благотворительную помощь", - указано в письме.

Как известно, на нужды армии, поддержание национальной экономики, помощь сотрудникам и мирным жителям компания "Метинвест" от начала войны направила уже более 1,7 млрд грн.

Значительная часть помощи была направлена на помощь медикам: больницы Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки получили медикаменты, инструменты и расходные материалы более чем на 65 млн грн.

Также компания передала Главному управлению разведки 20 автомобилей медицинской помощи.

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Метинвест Охматдет
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