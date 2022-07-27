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"Метінвест" направила фінансову допомогу "Охматдиту"

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Середа 27 липня 2022 14:51
"Метінвест" направила фінансову допомогу "Охматдиту" Фото: "Метінвест" направила фінансову допомогу "Охматдиту" (facebook com ndslohmatdyt)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" направила фінансову допомогу НДСЛ "Охматдит", яка допоможе завершити реконструкцію приміщень, запланованих для розміщення регіонального експертного центру неонатального скринінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Враховуючи важливість проекту нової системи неонатального скринінгу для України, зроблене вами - це внесок у здорове майбутнє життя наших дітей", - підкреслили у МОЗ.

У відомстві також наголосили, що високо цінують таких надійних партнерів, як "Метінвест", адже приклад компанії показовий і для інших благодійників.

"У цей важкий для України добрі справи не залишаються непоміченими. Для медиків України зараз особливо важлива підтримка та готовність реагувати на наші потреби в процесі відновлення. В єдності ми стаємо сильнішими і наближаємо перемогу над злом. МОЗ України висловлює Вам подяку за надану благодійну допомогу", - зазначено у листі.

Як відомо, на потреби армії, підтримання національної економіки, допомогу співробітникам і мирним жителям компанія "Метінвест" від початку війни спрямувала вже понад 1,7 млрд грн.

Значну частину допомоги було спрямовано на допомогу медикам: лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського, Покровська й Авдіївки отримали медикаменти, інструменти та витратні матеріали на понад 65 млн грн.

Також компанія передала Головному управлінню розвідки 20 автомобілів медичної допомоги.

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Метинвест Охматдит
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